Saïd SENHAJI

• Membre du collège des enseignants de la NLPNL (Fédération des associations françaises des certifiés en PNL) et enseignant certifié en PNL.

• Superviseur de coachs accrédité ESQA/ EMCC.

• Ancien enseignant au CQPNL (Centre Québécois de la PNL) –Montréal-.

• Fondateur de l’ICCPNL (L’Institut Casablancais de Coaching et de la PNL).

• Coach en entreprise (personnes, équipes et organisations).

• Formateur et superviseur de coachs.

• Formateur en management de la performance.

• Formateur en management de l’intelligence collective.

• Certifié superviseur de coachs par UNDICI -Paris-.

• Certifié enseignant en PNL à l’international par CQPNL –Montréal-.

• Formé au coaching d’équipe à l’IFOD -Paris-.

• Formé à la créativité appliquée au changement au centre IRIS -Paris-.

• Accrédité TeamScan (outils de mesure et de diagnostic de l’efficacité des équipes) IFOD -Paris-.

• Accrédité TMS (outils de mesure de la complémentarité des équipes) Convergence -Paris-.

• Certifié Praticien en Hypnose Ericksonienne par l’IFHE -Paris-.

• Formé à l’Analyse Transactionnelle à l’EAT -Paris-.

• 25 ans d’expérience en entreprise et en coaching (13 ans en tant que membre de comités de direction).





Mes compétences :

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Formation en management et leadership

Formation de coachs

Supervision de coachs

Coaching de dirigeants