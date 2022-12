Mouloud HEDJAR

Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A) en Informatique obtenu à l'Université Paris Dauphine, Paris, possédant une bonne et une solide expérience de plus de 15 ans en conception et développement d’applications Windows et Web avec une consécration totale aux projets Web en environnement .Net depuis le milieu de l’année 2004 à ce jour : Frameworks .Net 1.0,1.1, 2.0, 3.5 et 4.0, C#, VB.Net, ASP.Net et leur interactions avec les bases de données SQL Server et Oracle avec ADO.Net, LINQ, Entity Framework 4.0 et EntitySpaces 2011. J'interviens avec une solide compétence à tous les stades d’un projet, aussi bien au plan de l’analyse, de la conception, d’architecture, de la réalisation et la mise en production, que sur l’aspect de la rédaction technique et fonctionnelle, de l’assistance et de la formation des clients sur les applications réalisées, sans oublier les activités de revue de code, des tests et de gestion-supervision d’équipe de développement.



Mes compétences :

C#

ADO.Net

SSRS

ASP.NET

EntitySpace

Visual Basic .Net

SQL

Team Foundation Server

Microsoft SQL Server 208 R2

XML

Services web SOAP

Service Web REST

Design Patterns

Visual Basic 6.0

JSON

Microsoft .NET 1.0, 1.1, 2.0, 3.5 et 4.0

Visual studio 2010

Java

Ajax pour Asp.Net 2.0

Windows Communication Foundation WCF

Lucene Query

Contrôles Telerik (RadControls for ASP.Net Ajax),

Programmation orientée objet

MapInfo

Microsoft Excel

MapBasic

Clipper

ERP SyteLine

Conseil

Entity Framework 6

WCF