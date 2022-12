Mouna ABBANA BENNANI

Un parcours essentiellement scientifique qui dans la majorité de ces étape rallie deux éléments qui me me sont très chers : les procédés et la modélisation.

Je trouve essentiel d'accompagner toute expérience dans le domaine des procédés par une modélisation numérique qui permet l'optimisation ainsi que l'exploitation de points qui ne sont pas forcément faisable d'une façon expérimentale.



Mes compétences :

Calcul numérique

FLUENT

Modélisation

Optimisation

ProSim

Réacteurs

Recherche

Transferts Thermiques

R&D

Métallurgie

Gestion de projet