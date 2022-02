Mouna BROCHIER

Psychologue avec une solide expérience dans le monde institutionnel de la formation, mes études initiales, ont porté sur la psychologie du développement, avec des méthodes d'observation inspirées de l'éthologie (enfants en âge pré verbal) et j'ai donc été sensibilisée au langage corporel, dés mes études universitaires.

Cet intérêt s'est poursuivi par une formation de somato-thérapeute.



L'approche énergétique des êtres (modèle chinois de la santé: do in shiatsu) et les états naturels modifiés de conscience (relaxation, méditation, transe, hypnose) sont deux approches de la santé qui m'inspirent et dont je m'inspire.

Je manifeste par ailleurs intérêt et respect pour le décodage biologique et la psycho-généalogie, dont le suis les concepts en amatrice éclairée.



Par ailleurs,j'ai pratiqué assidument des méthodes d'expression émotionnelles et artistiques: danse, chant et clown:

participation à la création et à la production de spectacle en danse et chant, animations d'atelier en jazz vocal...



Aujourd'hui, avec la maturité et l'intégration des différents courants qui m'ont irriguée, je propose des séances d'accompagnement, vers le mieux être, la cohérence intérieure et le confort moral dans la vie quotidienne,sur la base des axes qui me paraissent les plus pertinents et les plus efficaces en terme de changement: à savoir entre autres,

le symbolisme, les images intérieures et le travail sur les croyances.



Quelques mots sur les méthodes:



- La modélisation symbolique,est une méthode clinique développée dans les années 80 par David Grove, thérapeute Mahori, pour résoudre les symptômes liés à des situations traumatiques.

L'art particulier de faire émerger les métaphores, et de les questionner pour qu'elles révèlent "leur force " et "leur fertilité" dans la vie quotidienne,s'appelle le "clean langage".

C'est une approche respectueuse et écologique de la personne .



- La visualisation créatrice permet de retrouver une alternance de fonctionnement entre "cerveau droit et cerveau gauche", et de communiquer avec les zones profondes de sa propre psychée , à l'aide de l'imagerie mentale ...



- Le travail sur les croyances: il n'est pas évident à première vue de prendre conscience de notre façon particulière de voir le monde;

Nos croyances, adoptées au fil de nos expériences, colorent notre perception.



Quelles sont donc les couleurs les plus fréquentes de nos lunettes psychologiques et peut on les changer si nécessaire ?



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement changement

Coaching

Décodage Biologique

Droit

Hypnose

Improvisation

Massage

Psychothérapeute

Relation d'aide

Relaxation