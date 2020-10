Mouna EL MEKKAOUI

Salut;

Vous êtes sur mon profil, soyez les BIENVENUS et merci de laisser votre marque, j'espère que vous allez m'aider en partageant avec moi votre experience et vos compétences, lisez plutôt...

Après avoir eu mon baccalauréat en sciences mathématiques,j'ai parcouru l'enfer des classes prépas..mais,j'ai pas réussi mon CNC...parce que, tou simplement, "j'étais bien loin de mes vraies aspirations"..j'ai toujours été passionnée par le monde de l'entreprise..cette prise de conscience :) entraine alors la réorientation de mon parcours d'etudes..je poursuit actuelement mes études en sciences économiques...je comptes faire une licence d'Études Professionnelle en Gestion fiscale et comptable des Entreprises puis après préparer un DCESS management et administration des affaires..afin d'acquérir les connaissances et le savoir faire néccessaire pour entamer une carrière conforme à mes ambitions professionnelles



Mes compétences :

Bureautique

Bureautique [ Word

Infographie

Infographie [Photoshop ]

Microsoft FrontPage

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word - Excel - Powerpoint

Microsoft Word Excel

Montage

Montage vidéo

Montage video [Pinnacle Studio]

Pinnacle

Pinnacle Studio

Systèmes d'exploitation

Systèmes d’exploitation

Video

Windows 95

Word – Excel – Powerpoint