Mouna SQALLI

Vous êtes sénior et vous ennuyez dans votre poste actuel ? Vous voulez vous reconvertir ? Trouver un nouveau souffle ?

Je suis à vos côtés pour accompagner ces transitions fondamentales et parfois douloureuses, avec fluidité et efficacité.

Le changement est une opportunité. J'accompagne ce changement avec des actions ciblées de formation sur mesure, en français et en anglais.



Je partage 28 ans d'expérience commerciale, marketing et de formation.

Coach certifiée RNCP et Formatrice en soft skills..

La particularité de mon expérience auprès de multinationales de renom se traduit également par ma façon de travailler. Je m'efforce de transmettre à chaque collaborateur un sentiment d’appartenance à l’entreprise avec le coaching professionnel.

Pour développer le leadership des managers, des collaborateurs et in fine pour améliorer le bien être au travail et donc la productivité des collaborateurs ;

Avec des actions spécifiques de coaching personnel et professionnel, le coaching des managers et le teambuilding



Mes compétences :

Esprit entrepreneurial

Ecoute active

Agilité

Bienveillance

Développement des compétences