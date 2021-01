Mounia ZAGOURI

J'ai cumlué une experience professionnelle de plus de 8 ans passées essentiellement sur des projets SAP.

J'occupe actuellement le poste de consultante senior SAP ABAP chez IBM Maroc.

En tant qu’expert technique, j'ai participé à la conception et la mise en œuvre de solutions complexes intégrant différents composants SAP chez plusieurs partenaires de renom opérant dans différents secteurs d’activité.



Mes compétences :

ABAP

SAP

SAP CRM

Customer Relationship Management

UML/OMT

SAP SD

SAP R/3

SAP OFFICE

SAP Netweaver > SAP BW

SAP MM

SAP IS U

SAP FI

Microsoft Access

Microsoft ASP.NET

CGI Web Development