Mounir BAL

Bonjour,

aujourd'hui je suis un employé de general electric agissant en fonction de Logistics Specialist, sur le site de la centrale electrique 1200MW Hadjret Ennous, mes principales responsabilités sont :

-parfaite connaissance du déroulement de dédouanement

-parfaite connaissance du déroulement de dédouanement vers l'export

-faire des commande avecles fournisseurs agréés par GE

-manager les transitaires, et leur fournir les documents et les information nécessaire au dédouanement

-s'assurer que le stock GE en pièces soit dans les normes afin d'entissiper n'importe quelle panne

-le suivi de tts les dossiers d'import et d'export

- faire des achats pour couvrir les besoin du site

-effectuer des réunions hebdomadaire avec notre client SNC Lavalin afin d'améliorer la communication et d'améliorer le service

-identification des pièces a l'export (numéros de serie, embalage, pois.boocking..)

- la création des bon de commande et la facturation





Mes compétences :

Exel

Lader

Step7