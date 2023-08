Mounir BEN ASKER

Après avoir fait mes classes dans un groupe Telco avec des équipes commerciales et marketing talentueuses, j'ai créé de toutes pièces ce qui sera le fer de lance européen d'une grande usine taïwanaise de motocycles, où j'ai vécu une formidable aventure entrepreneuriale, avec ses succès et ses déconvenues.



Ensuite, j'ai été en charge de diverses responsabilités, pour faire des champs de possibles d'une vision, une réalité de succès pour les équipes et les investisseurs, dans des industries et marchés complexes.



Toutes mes actions sont motivées par un objectif principal : réunir un pôle de compétences qui se complètent, enthousiastes de travailler ensemble autour d'un projet commun pour atteindre des objectifs d'excellence qui sont partagés. Mes responsabilités étaient aussi, à chaque étape de maturité d'une mission d'un projet, de trouver à l'outil productif les ressources financières ses ambitions maîtrisées.