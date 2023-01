Mounir HAMDOUNI

Une expérience de plus de dix ans dans l'export et le développement commercial sur différentes zones géographiques. Avide de nouveaux challenges et d'enrichir mes connaissances, je viens d'obtenir un MBA et un master en commerce international au mois d'avril 2018.



Expatriation au Moyen Orient, Maroc, USA et Espagne. Extrêmement à l'aise à travailler dans des environnements multiculturels, polyglotte travaillant dans quatre langues: Français, Anglais, Arabe et Espagnol. Orienté résultat, professionnel et motivé avec une approche terrain. Expertise prouvée en négociation, structuration et conclusion de transactions commerciales et financières, planning stratégique, optimisation de chaine de valeurs, lobbying, communication avec les décideurs et actionnaires clés, développement de nouveaux marchés/produits, management d'équipes, marketing.



Ouvert à de nouveaux challenges avec mobilité étendue.



Mes compétences :

Conception

Développement

Ingénierie

Export

Coordination

Production

Négotiation

Gestion de projets

Commerce international

Analyse technique

Techniques de vente

Fret International

Trading

Achats

Développement commercial