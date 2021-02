Mes compétences :

JavaScript

Microsoft SQL Server

C#

Microsoft .NET

CSS 3

XML

Gestion de projet

Evénementiel

Merise

Conception UML

MySQL

PHP

Oracle

OpenCV

Visual Basic for Applications

Microsoft SQL Server 2008

HTML5

Cascading Style Sheets

UML/OMT

Microsoft Windows 7

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merise Methodology

C++

C Programming Language

Git

Payton