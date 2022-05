Mourad BLAZ

Avec une expérience tant en service RH qu'en association ou en administration, j'ai pu intervenir dans la gestion administrative d'un portefeuille de 150 salariés (VM,AM,PAIE, Formation, etc.)

Ayant pu acquérir un expertise technique et une aisance relationnel tant avec les équipes qu'avec les partenaires ou élus, je suis à même de vous assister sur bon nombre de mission.

De plus ma formation spécialisée dans les activités juridiques et la gestion de la Paie (Bac+3), m'a conféré des connaissance en droit social, en fiscalité et dans la gestion des relations sociales.

Aujourd'hui disponible, je suis mobile sur la région PACA et la région IDF.





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Paie

Communication

Logistique

Gestion de la formation

Administration du Personnel