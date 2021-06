Mourad EL AOUYED

Synthèse de carrière : 7 ans d’expérience



• 1an en tant que responsable de dossier sur le projet carrefour environnement du travail pacbase sous MVS.

• Mission à Lille-France pour une durée de 14 mois en tant qu'Analyste Pacbase, réalisation des spécifications techniques, pour le client AG2R la mondiale.

• 1 an en tant que Chef d'application GRC "Gestion des Relations Clients" pour le programme PESOS de la Société Générale sous SIEBEL et Cobol.

• 1 an de développement sur Cobol, élaboration de spécifications détaillées pour le Client CDS-Transactis.

• 2 ans en tant qu'analyste et interlocuteur qualité au sein du Projet AXA assurances entre 2007 et 2009.

• 1 an de Pilotage des recettes applicatives au sein du projet Axa assurances en 2006.





Mes compétences :

JCL

Pacbase

Assurance Vie

COBOL

MVS Mainframe

As400

Banque

DB2

Logiciel CRM

TSO