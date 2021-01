Mourad HOUARI

Je suis licencier en sciences économique et de gestion de l’université mouloud mammeri de Tizi ouzou avec une expérience suffisante dans le domaine de la gestion des stocks et des magasins & la gestion de base de vie et dans la trésorerie le mouvement de la caisse ainsi que les rapprochement bancaire et la comptabilité et la maitrise de Excel Word; Outlook ainsi que la gestion de la paie les pointage et leur traitement et l'élaboration de la paie sur le logiciel dynamique Navision et PCPAIE .jusqu'au virement des salaire (CCP;virement bancaire;par chèque..) ainsi que les déclaration sociale CNAS Mensuelle et la DAS (déclaration annuelle des salaires) et IRG Mensuelle et Annuelle.

une expériences suffisante dans la gestion des ressources humaines.

actuellement je suis un intendant dans une societe de catering et de full catering



Mes compétences :

Gestionnaire de paie

Gestion de stock et entreposage

Sage

Microsoft Excel

Navision

Payroll

Taxation

Management of the CASH & reception site cash

Team building

Sage Accounting Software

Purchase Orders

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Dynamics NAV

Bank Reconciliations

Audit

Government Legislation

Bulletins

PACPAIE

Budgets & Budgeting

Commodities

Administration

Bookkeeping

Cashiering

Reconciliations