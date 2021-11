Moussa DIOUF

Ingénieur en Génie Chimique et Procédés

En tant que responsable de Pôle Production, je suis chargé dorganiser, doptimiser et de superviser les moyens et procédés, dans un objectif de production des produits selon les impératifs en quantité, qualité, coûts, délais, sécurité et environnement.



Je suis polyvalent avec un background assez varié et opérationnel dans plusieurs domaines de la production industrielle telle que la cimenterie, les centrales thermiques, la pétrochimie, les laboratoires contrôle qualité....



Mes valeurs clefs:

RIGUEUR

RÉACTIVITÉ

POLYVALENCE

RECHERCHE DE PERFORMANCE

AMÉLIORATION CONTINUE