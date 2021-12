Moussa Seck GAYE

Titulaire dun Master 2 Droit public à luniversite Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal

Enseignant et directeur dune case des tout-petits.

Teleconseiller et modérateur de sites web



Sérieux, dynamique, persévérant et extrêmement motivé, j'ai une forte volonté d'apprendre tant concernant mon futur métier que sur l'entreprise qui m'y accompagnera. Je suis de plus doté de grandes capacités d'écoute et d'un bon relationnel, ce qui facilite le partage des connaissances, l'assimilation des directives, et le travail en équipe par exemple.



Mes compétences :

Entreprenariat

Conseil social

Encadrement

Enquêtes

Lead management

Gestion de projet

Conseil juridique

Conseil commercial

Contentieux

Microsoft Office

Bureautique

Négociation commerciale