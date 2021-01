Muirgen RIO

Après une expérience dans le secteur du tourisme et de la culture, j'ai décidé de me reconvertir professionnellement et de créer ma marque de cosmétiques naturels "MaForêtBio". Visitez dès maintenant le site officiel www.maforetbio.com



Mes compétences :

Communication

Management

Marketing

Développement commercial

Tourisme

Cosmétologie naturelle