Munia EWANJE EPEE BOGGIO

Spécialisée dans l'accompagnement d'adultes en formation de base ou de remise à niveau, je m'attache notamment à mobiliser les liens entre outils traditionnels et numériques de l'accès à la connaissance.

Au-delà de ces questions spécifiques, les valeurs, compétences et qualités développées à travers mon parcours me portent plus largement vers des missions de formation, médiation ou animation en faveur de la citoyenneté, de l'insertion sociale et professionnelle, de la participation à la vie artistique et culturelle.







Mes compétences :

Accueil du public

Travail en équipe

Animation de groupes

Communication interne

Communication externe

Bureautique

Animation de formations

Logiciel libre

Conception pédagogique

Veille documentaire

Médiation culturelle

Partenariats

Compte-rendu

Association loi 1901

Secrétariat

Atelier d'écriture

Animation de réunions

Accompagnement collectif

Gestion associative

Accompagnement individuel

Conception multimédia

Linux