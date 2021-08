Murat KAYKI

J'ai débuté en tant que chauffeur chez Dachser ( Graveleau ) en 1998 et ce durant 5 ans - En 2003 j'ai pris le poste d'assistant exploitation - En 2007 le poste de responsable de quai - En 2011 Responsable Traction - En 2012 Responsable Production - En 2013 Responsable de site. En 2014 Responsable d'agence.



A travers ces expériences , j'ai pu acquérir une expertise dans l'optimisation des marges, des moyens et réduction des coûts, dans la gestion Budgétaire, technique et dans le management.



Mes compétences :

Gestion de la production

Gestion de portefeuille

Management opérationnel

Gestion budgétaire

Gestion des ressources humaines

Contrôle de gestion

Réduction des coûts

Optimisation des process

Gestion des achats

Developpement compétence

Lotus Notes

Microsoft Excel

Microsoft Word

Hyperion Financial Management

Logistique