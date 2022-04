Christophe BRUNEL

Je suis dans le Transport depuis Février 1989.

Ayant commencer ma carrière en tant que manutentionnaire , chauffeur , commercial France et Europe, j'ai décidé d'intégrer un groupe international et de mettre mes compétences terrain .

Depuis 2007 , mon poste est Directeur d'Agence , avec profil commercial et opérationnel

Mes expériences aux seins de GRAVEALEAU DACHSER , KUEHNE NAGEL et STG en tant que Cadre Dirigeant m'ont permis d'acquérir une expérience du management , de prendre des décisions importantes, de gérer les représentants syndicaux , d'animer les réunions DP - CHSCT - NAO -EAE



Mes compétences :

Human Resources

Business Development

Commodities

Bug Tracking System