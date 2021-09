Recherche poste Assistante polyvalente RH /Administratif / ADV



La gestion des ressources humaines étant un domaine qui me passionne,

je souhaite me reconvertir et intégrer une entreprise qui me permettrait de me révéler dans un nouveau métier et un nouveau challenge professionnel.

Rigueur, organisation, sens du relationnel, polyvalence et discrétion

sont les qualités qui me caractérisent.