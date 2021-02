Delphine ROLLAND

Dynamique, autonome, j'ai le goût des contacts et le sens des responsabilités et je sais aussi bien travailler en autonomie qu'en équipe.

Mes années d'expérience dans le domaine du conseil et du service m'ont permis de développer des facilités d'adaptation, mon sens de l'analyse, la réactivité et la gestion des priorités.

Le relationnel fait partie de ma personnalité, la rigueur reflète mon travail et mon investissement reste le même dans toutes circonstances.



Mes compétences :

Sage

Recouvrement

Cegid

Syges

Salesforce

Horoquartz

Microsoft Excel

Gestion des litiges

Facturation