Muriel BRAMI-FAJNKUCHEN

Rédaction d'articles, contenus web

Rédaction de Landing Page

Rédaction de mails promo

Journaliste, Responsable de veille et enquêtes dans plusieurs groupes de presse (Management, le Figaro).

Consultante en veille stratégique et financière

Compétences :

Redaction d 'articles, dossiers et études

Veille

Knowledge management

Revue de presse

Enquêtes et études



Mes compétences :

Journalisme

Google Adwords

Rédaction de contenus web

SEO

Marketing

SEM

Rédaction de contenus

Référencement naturel