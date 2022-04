YOPLAIT - PUB TV YOP "LE BAISER" 2013

Agence : Publicis Activ. Produit par GANG FILMS

DOP : Valentin Vignet

https://vimeo.com/71857139



CARREFOUR - "C'EST LA COURSE" 4x2 minutes

La Websérie. Agence : Publicis Dialogue

Produit par Jimmy Halfon pour Wam Sequencis

DOP : Fabien Peborde



ERAM - CE QUI FAIT MARCHER LES FILLES - 26 minutes

La comédie musicale d'ERAM réalisé par Ilan Teboul et Laure Cohen

Agence : Havas 360. Produit par Save Ferris

DOP Valentin Vignet

https://vimeo.com/71906144



MAURICE LEVY'S DIGITAL WISHES FOR 2013

Réalisé par Ilan Teboul

Agence DIGITAS - Publicis Groupe

Production : WAM Sequencis



TDF - PUB VIRALE TNT 2.0 "TOUT EST DANS LA TÉLÉ"

écrit et réalisé par Ilan Teboul et Jonathan Cohen.

DOP : Morgan Dallibert

Agence : Care - Client : TDF



AXA PREUVES WEB SERIE 6x2 Minutes

Scénariste - Réalisateur

DOP : Valentin Vignet

Agence : Publicis Dialogue - Prod : WAM Sequencis



BUZZ MOI la série

réalisé par Ilan Teboul et Jonathan Cohen.

Écrit par Koxie, Jonathan Cohen, Ilan Teboul

Fiction déjantée sur l'univers de la musique.

Avec Didier BOURDON, KOXIE, Gregory FITOUSSI, etc...

http://vimeo.com/22861397



Dalloyau Film Prestige (Web et points de ventes)

Série de 5 Food Films

DOP : Valentin Vignet

Prod : Zelotes Films

http://vimeo.com/41301088



DOCUMENTAIRES



LA FÉE BARBARE - Portrait d’Élisabeth Garouste - 52'

DANS LES COULISSES DES PUCES DE ST OUEN - 52' Diff : ESCALES

EN ROUTE POUR MON PARADIS - Portrait de Christophe Maé 52' Diff : M6

BANDE ORIGINALE - Portrait de la chanteuse Olivia Baum - AZ Universal 26'







