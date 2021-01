Patricia ALLOUCHE

Chez Media Voice Consulting, nous nous engageons à faire croître votre notoriété pour viser plus haut, et investir dans votre montée-en-puissance !



Les médias et les réseaux sociaux représentent la plus grande puissance de notre société contemporaine. David Lodge



Si vous en êtes conscients, vous vous posez sûrement une de ces questions :



Quels sont les différents supports de communication à préparer et à diffuser auprès des médias ?

Comment développer des relations avec les journalistes ?

Comment être pertinent, intéresser et développer sa notoriété ?

Comment se préparer à une prise de parole efficace et impactante ?

Comment développer votre visibilité sur les réseaux sociaux et générer de l'engagement autour de votre marque et de vos projets.



Nous vous aidons à développer tous ces points et sommes là pour vous accompagner et aligner vos objectifs de manière adaptée.



Je vous propose den discuter et de faire un bilan ensemble de vos points forts et de vos points faibles :

mediavoiceconsulting5@gmail.com

+33698194302

ou directement en message privé ici.



Au plaisir de vous lire !