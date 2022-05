Technicien de Maintenance (électrotechnicien, électromécanicien) à l’écoute du marché et ouvert aux contacts.



Sérieux, disponible, autonome, appliqué, actif, bien organisé, capable d'initiative, tenace et rigoureux, sachant travailler en équipe et apprendre vite, je suis prêt à m’adapter aux situations complexes.

Je suis capable de lire des plans et schémas, je maîtrise les connaissances et technologies permettant des installations et modifications de celles-ci que ça soit en électricité, mécanique, hydraulique et pneumatique, dans l'esthétique et la sécurité nécessaire.



Espérant pouvoir vous prouver ma créativité, ma ténacité, ma rigueur en tant que technicien de maintenance et aussi vous montrer mes autres capacités.



ROMAIN GRANDJEAN, 33 ans

1204 imp. de L’Estandart

78650 Beynes

06.12.45.08.90

grandjean.romain@live.fr



Permis B depuis 2004. + Véhiculé.

Célibataire.

Habilitable BR. HOV

CACES R386 1B / 3B



Mes compétences :

Adaptation facile

Autonome et responsable

Management

Electricité

Mécanique

Gestion des installations

Hydraulique

Pneumatique

la maintenance

Sales Assistance

Microsoft Excel

Microsoft Windows

Microsoft Word