Thierry ROLIN

Designer graphique freelance depuis plus de 5 ans, je conçois et réalise des identités de marque et des sites internet pour des clients de tous secteurs. Mon expérience m'amène régulièrement à concevoir et réaliser des plans de communication incluant la création de supports print et digitaux.



Je vous invite à visionner mes projets sur mon portfolio :

www.thierryrolin.com



Mes domaines d'expertises étants les suivants :



> Conception & réalisation d'identité visuelle

> Conception & réalisation de sites Internet

> Communication numérique



Mon savoir-faire inclut également la réalisation de vidéos d'animations (motion design) et par conséquent des compétences en illustration, indispensables au métier de designer.



Mes compétences :

Print design

Designer graphique

Photoshop

WebDesign

Photographie

Motion designer

Illustrateur

Premiere_After effect

Illustrator

Indesign CS5

XHTML / HTML 5 / CSS3

WordPress / Prestashop

Illustration / peinture / typographie

Motion design

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects