Sébastien JONCOUR

Mon métier ?

Mettre en avant votre savoir-faire afin d'en transmettre la meilleure image possible.



Spécialisé dans l'identité visuelle des entreprises et la réalisation de supports de communication (on & offline). Je suis actuellement en charge de l'ensemble de la communication visuelle d'un groupe privée et d'un théâtre Nantais. J'interviens également en qualité de freelance.



Book :



Exemples de références :

Danone, Richemont (luxe), Mont Blanc, Vinci Energies, Renault, Teads, Honotel, Autodistribution, Plan.Net, Antigel, Batistore, Homerax, Oggma, Citéos, Autour du Bagel, Cheers...



Domaines de compétences :

Branding / Direction artistique / Identité visuelle / Création graphique / Web design UI/UX / Création de site internet (CMS ou sur-mesure).

Création, Exe, Gestion d'équipe, gestion des sous-traitants, gestion de planning, de budget...



Clients :

Agences de communication, entreprises privées, institutions, collectivités, associations ...



" Je travaille pour votre succès "



Merci pour votre visite.



Mes compétences :

Direction artistique

Graphiste et webdesigner

Création de supports imprimés

Conseil en communication visuelle

Création de logo

Création de site internet

Infographiste

Création

Print

Graphiste

Freelance

Communication

Graphisme

Directeur artistique

Website