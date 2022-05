Graphiste expérimentée dans des domaines variés, je suis passionnée et impliquée dans chacun des

projets que je réalise.



Créative, organisée et ayant un bon esprit d'équipe, n'hésitez-pas à me contacter pour toute proposition

de poste.







Mes compétences :

Créativité

Mise en page

PAO

Graphisme

Adobe InDesign

Chaîne graphique

Adobe Illustrator

Infographie

Communication

Adobe Photoshop