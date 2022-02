Muriel CARRERE

Ma reconversion professionnelle en tant que sophrologue fait suite à un parcours universitaire et professionnel initial dans le domaine de la relation daide.



Jai suivi des études de Psychologie et je me suis spécialisée en psychologie du développement. Je suis titulaire dune thèse portant sur les conflits entre enfants et entre adolescents (« Etude développementales des conflits entre amis chez l'enfant et l'adolescent : motifs des conflits et habiletés à les négocier ») et d'un Master Pro en Psychologie de l'Orientation, de lÉvaluation et du Conseil. Jai enseigné en université pendant 3 années. Après lobtention du titre de Docteur en Psychologie, j'ai travaillé dans le domaine de linsertion professionnelle comme formatrice en région parisienne.



Jai accompagné des publics variés dans lélaboration de leur projet professionnel puis jai pris la responsabilité de lencadrement de femmes souhaitant se former pour travailler auprès denfants.



Parallèlement à cette activité principale, jai continué à intervenir en université et au CNAM sur les thématiques de linsertion professionnelle.



Je suis Sophrologue certifiée RNCP c'est-à-dire titulaire du titre professionnel reconnu par l'Etat (titre déposé à la CNCP). Jai suivi la formation initiale de Sophrologue à lIFS (Institut de Formation à la Sophrologie) situé à Paris 10ème. LIFS est la première école de formation à la sophrologie à avoir obtenu un titre RNCP (titre reconnu par lEtat de niveau III) et à en avoir obtenu le renouvellement.



J'ai suivi trois spécialisations en sophrologie : Sommeil, Personnes Âgées et Entreprises.



Depuis Janvier 2018, j'interviens en tant que formatrice à l'Institut de Formation à la Sophrologie (Paris 10) où j'ai moi-même été formée.



J'ai été formée à la Sophrologie Ludique® par Claudia Sánchez et Ricardo Lopez, créateurs de la méthode.



J'interviens régulièrement auprès d'entreprises dans les domaines suivants :

- Gestion du stress ;

- Amélioration de la qualité de vie au travail ;

- Préparation au changement (restructuration, déménagement, départ à la retraite, cohésion d'équipe, etc....) ;

- Communication bienveillante ;

- Ateliers thématiques (sommeil, concentration, mémorisation, régulation des émotions, entretien professionnel, etc...).