Muriel DESPIAU

Photographe créative.

Même si je peux répondre à plusieurs types de commandes, mon domaine privilégié va au portrait .

J'aime témoigner de vous, de ce que vous faites et de la beauté de la vie.



Je suis aussi artiste avec les gouttes d'art. Des œuvres à partir de gouttes d'eau, de la lumière naturelle, des mondes végétal, animal et minéral. Je crée sur mesure et ces photographies sont disponibles en tirages d'art limités, ou en cessions de droits d'auteur (illustrations, décoration lors des salons, PLV...).



N'hésitez à me contacter et à visiter mon site