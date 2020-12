Muriel DOUCET

Objectif : participer à l'attractivité du territoire en faisant émerger des projets de développement collaboratifs portant sur la thématique "Environnement", ayant un impact économique ou d'amélioration des services.



Principales missions qui me sont confiées :

- Ingénierie de projets collaboratifs, de la détection de piste au montage du projet (demande de financements)

- Benchmark des initiatives similaires existantes

- Veille technologique

- visites d'entreprises



Historique rapide de mon parcours

Après plus de 15 années dans le domaine de l'informatique, industriel puis gestion, souhait de mettre à profit mes compétences organisationnelles acquises au service d'un secteur d'activité qui me tient à coeur : l'environnement.



Mes compétences :

Biodiversité

Développement durable

Environnement

Éthique

Gestion de projet