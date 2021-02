Muriel JEAN

En parallèle d'une activité militante bénévole et après avoir offert l'opportunité de développement de projets ESS sur le territoire, je me lance dans ce qui me passionne et ce que je ressens depuis un moment comme nécessaire pour oeuvrer à la reconnaissance, la valorisation et les opportunités que représente l'ESS dans l'Histoire des territoires français Caribéens et pour leurs possibles dans leur avenir (à chacun et de la zone dans une appréhension mondiale du paradigme économique devenu responsable): un travail de thèse sur le sujet.

J'entame ce travail tout en étant, en parallèle, salariée à plein temps, sur mes fonctions actuelles.

Ainsi si vous souhaitez en savoir plus, soutenir, suivre, accompagner cette recherche universitaire, n'hésitez pas à me contacter.



Ce travail est le premier pas de futurs travaux et réflexions (universitaires) sur :

- Comment favoriser les logiques de coopération et le développement (Inter)territorial responsable,

- de Recherches et recherches-actions permettant d'accompagner les acteurs/trices de terrain et structures accompagnatrices pour favoriser, développer les choix de l'entrepreneuriat Social & Solidaire,

- Travailler & réfléchir aux implications de la diffusion de l'ESS, de ses principes dans/pour le territoire dans tous les domaines (emploi, social, éducation, culture...)

- Favoriser la promotion de nos potentiels et actions des acteurs et actrices sur le terrain à travers la Caraïbe, l'Europe et le monde....



Mon statut actuel permet d'ores et déjà d'envisager différentes opportunités pour oeuvre ensemble (CIFRE, ATER, chargée de mission....) à ces questions et permettre la valorisation des existants et potentialités. Il vous appartient de vous en saisir.