Muriel KAPP

Habituée à être en relation avec divers interlocuteurs, j’aime le contact permanent et la multiplicité des échanges. Travailler avec une équipe stimulante et impliquée est pour moi primordial ainsi qu’une bonne communication, tant avec l’équipe interne qu’avec les différents contacts extérieurs.

En tant qu‘assistante de direction, j’ai pu accompagner, seconder et soulager mes responsables afin de les épauler au mieux en termes d'organisation, de gestion administrative, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers.

En ma qualité d’assistante, j’ai pu développer une aisance relationnelle et des compétences rédactionnelles en faisant preuve de polyvalence, de rigueur et d’autonomie dans mon travail.

Réactive, ouverte d’esprit et toujours en quête de progrès, je suis prête à m’investir pleinement dans mon activité professionnelle.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Family Law

Human Resources