Muriel KOTTO KOMBI

Forte de plus de 6 ans d'expérience dans la communication et le commerce, je suis en pleine reconversion en tant que PMO chez Allianz Informatique via l'alternance. Ceci afin de me recentrer sur mon métier d'origine tout en l’appliquant à un univers porteur et challengeant.



Cette alternance d'un an (jusqu'en septembre 2019) me permet à la fois de découvrir l'univers de l'assurance et de mettre en avant mes compétences actuelles en gestion de projet notamment.



Je complète mon profil grâce à la formation « Chef de projet AMOA » suivie en parallèle à l’IPI (Institut Poly-Informatique), groupe IGS, afin d’acquérir la méthodologie spécifique et les techniques indispensables au milieu de l’IT.



Mes compétences :

Publicité

Communication

Polyvalence

Médias

Relationnel

Evénementiel

Marketing

B2B

Négociation commerciale