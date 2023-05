Muriel LAHOUSTE

Animée par tout ce qui a trait à l'art, la créativité, les bonnes choses de la vie, la nature,

je suis pourtant une personne qui aime les tâches ordonnées et précises dans mon travail.

Je recherche un poste à temps partiel (à partir de 7h hebdomadaires car plusieurs employeurs) afin de ma consacrer à côté à une activité artistique.

Mon parcours démontre ma capacité à m'adapter à de nouveaux secteurs et suis ouverte à des postes ou tâches diverses: administration, facturation, ressources humaines, etc..

De nature sérieuse, motivée et impliquée, je suis très sociable, aime le contact avec les gens et suis respectueuse de la hiérarchie.



Mes compétences :

Volontaire et énergique

Sérieuse et motivée

Polyvalente

à l'aise à l'écrit et dans les tâches administratives