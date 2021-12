Muriel POUJOL

Formatrice en prévention des risques routier et de l'éco-conduite









La sécurité routière est aujourd'hui l'affaire de tous.



La prévention routière, ou sécurité routière, est l'ensemble des mesures mises en place pour empêcher les usagers de la route d'être tués ou gravement blessés dans les accidents de la route, ou en atténuer les conséquences.



30 % des accidents mortels du travail ont lieu sur la route.



2 salariés trouvent la mort chaque jour sur les routes de France.





La responsabilité de L'EMPLOYEUR Article L411-2 du Code de la sécurité sociale.



Le chef d'entreprise est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis-de ses salaries, dans les locaux,mais aussi lors des déplacements de mission, dans le cadre de l'activité professionnelles et des trajets de déplacements entre le lieu d'habitation ou de restauration habituel et le lieu de travail.



A défaut d'appliquer les règles de sécurité nécessaires, l'employeur peut se voir infliger jusqu'à 75 0000 Euros d'amende ou des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison, selon les circonstances









Mes compétences :

Formation

Marketing

Communication

Gestion de projet

Management