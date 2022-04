Muriel RIVET

Après quelques années passées dans la distribution, en tant que responsable de magasin, j’ai rejoint IBM , pour y occuper des postes d’ingénieur d’affaires grands comptes : avec 2 principales missions Le développement des ventes sur des solutions complexes et le management fonctionnel des équipes.

Ces 20 ans d’expérience dans les secteurs de la vente et du management, m’ont permis d’acquérir de solides connaissances et savoirs faire, que je transmets aujourd'hui en tant que consultante formatrice.



J’interviens en vente, communication et management auprès d’organismes de formation initiale ( Kedge business school, CESI, EBBS ) et de formation continue ( Modula formation )



Commerce / vente :

Maîtriser les fondamentaux de la vente

Contribuer au développement et à la fidélisation de la clientèle

Mener un entretien de vente en B to B

Mettre en oeuvre son plan d’action commercial

Prospecter efficacement

Savoir négocier efficacement

S’affirmer dans la relation clientèle

Répondre aux Appels d'offre





Développement personnel / communication

Affirmation de soi

Argumenter pour convaincre

Conduire efficacement une réunion

Gestion des conflits

Gestion du temps

Maîtriser les règles de la communication écrite

Méthodologie de constitution de dossiers professionnels

Préparation aux soutenances



Management :

Gérer et animer une équipe au quotidien

Management et situations difficiles

Manager le changement

S’affirmer en tant que manager