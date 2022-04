Muriel ROBINSON

Je propose des services de traduction (anglais-français, russe-français, italien-français), d’adaptation et de relecture dans divers domaines : commerce, publicité et marketing, économie et droit, relations internationales, humanitaire, journalisme et audio-visuel.

Je garantis un respect intégral du texte d’origine et une fidélité absolue à vos textes en alignant ma terminologie sur vos spécificités lexicales. Je propose également des services d’interprétation simultanée, consécutive et de liaison de l’anglais vers le français (avec retour vers l’anglais), ainsi que d’interprétation consécutive et de liaison du russe vers le français (avec retour vers le russe). Mes points forts sont la connaissance parfaite de la langue mais également des spécificités culturelles de chaque pays (ayant vécu aussi bien aux EU qu’en Russie).



Mes compétences :

Anglais

COMMERCE

COMMERCE ET MARKETING

Construction

Immobilier

Interprétation

Italien

Marketing

Organisations internationales

Russe

Traduction