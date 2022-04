Muriel SALOMON

DIRECTEUR DE MISSION EXPERTISE SOCIAL

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

Cabinet A&D - Paris 8è

Depuis janvier 2011



- Etablissement et supervision des bulletins de paie, charges sociales, DADSU, portabilité prévoyance

- Droit individuel à la formation : mise en place, suivi et conseils

- Elections des délégués du personnel

- Mise en place des couvertures frais de santé et prévoyance (arbitrage)

- Relations avec la médecine du travail, rédaction du document unique des risques

- Procédures de départ : licenciement, rupture conventionnelle

- Audit de la paie et audit social

- Gestion des Ressources Humaines

- Assistance lors de contrôle Urssaf





DIRECTEUR DE MISSION EXPERTISE COMPTABLE

Cabinet A&D - Paris 16è

octobre 1988 – décembre 2010 - Paris 16è



- Etablissement des comptes annuels

- Réalisation de situations et reporting

- Révision comptable

- Tenue de comptabilité Générale et analytique

- Déclarations fiscales

- Etablissement et supervision des bulletins de paie, charges sociales, DADSU



ASSISTANTE EXPERTISE COMPTABLE

Fiduciaire Contrôle Conseil - Paris 16è

septembre 1986 – octobre 1988



- Tenue Comptable

- Intervention dans des sociétés en redressement / liquidation judiciaire



Mes compétences :

Audit

Audit paie

Audit social

Contrôle URSSAF

Gestion du personnel

Paie

Paies