Muriel SANVERT

Je suis une ancienne de Notre Dame de Sion et d'Assas, où j'ai acquis un bon niveau en langues, et donc j'ai travaillé l'anglais à l'Institut Britannique.



J'ai fait des études de Droit à Paris II Assas, pendant 2 ans, accédant à un niveau Bac+2.



j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des petites structures type associations et caisse de retraite en tant qu'agent administratif, avec des fonctions diverses et polyvalentes : classement, archivage, mises sous plis, saisie de données...



j'ai évolué vers le métier d'hôtesse d'accueil depuis 2009 : Bernas Médical, puis Alister où je suis encore et où je consolide ma maitrise de la fonction.



Mes compétences :

Anglais

Bureautique

Droit

Espagnol