Muriel SCHMODERER

Curieuse de nouveautés, créative, imaginative et polyvalente.

Je souhaite m'impliquer dans des nouveaux projets tout en gardant une sensibilité au produit

et à la couleur et à l'aspect graphique et visuel.

Passionnée par le monde de l'image et de la création, je m'intéresse aux nouvelles tendances,

mode, photographie et aussi à l'univers enfants notamment les jeux, les livres d'illustrations.





Mes compétences :

Ecole Nationale Supérieure d'Art de Nancy DNSEP

Perfectionnement suite Adobe CS5