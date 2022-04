Muriel SIMON

Aprésune expérience de 17 ans dans des grands groupes internationaux à haute valeur technologiques comme directrice commerciale , directrice avant vente et marketing , directrice du consulting en organisation, j'ai repris une entrepise de métiers d'art , spécialisée dans le chapeau , les accessoires et la fleur pour la couture, et la haute mode

cette société ARTNUPTIA / MAISON G. CHANET est EPV , label d'état de l'excellence et du savoir faire français . Je suis par ailleurs devenu styliste designer et crée une marque d'accessoires : MURMURE BY SPIRIT



Mes compétences :

Management

Gestion de la production

Création d'évènements et communication

designer