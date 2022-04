Muriel STEINER

Une expérience riche : + de 10 ans en tant qu'Assistante de Direction avec de nombreuses missions et l'accompagnement de la société dans son évolution (de 14 personnes à 350 en 4 ans), des postes axés sur les relations publiques (Hôtesse sur des salons, réceptionniste, standardiste) et commerciales (Technico-commerciale, négociatrice immobilière, assistante commerciale, vente à emporter, restauration) mais aussi des postes de maîtrise avec la responsabilité de personnel (responsable VAE, responsable d'une pizzeria mais aussi ALC, poste clé pour la sécurité des autoroutes et le bon fonctionnement des péages). Voilà de quoi répondre à bien des besoins pour vous, recruteurs, et aussi la preuve de qualités d'adaptabilité, d'autonomie, de sens des responsabilités et d'intérêt pour de nouveaux challenges. Alors, proposez moi le votre...



Mes compétences :

Corel Draw Suite

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Internet

GED