Muriel STIX

Un parcours riche en EXPERIENCES commerciales, administratives et techniques,

Une VISION GLOBALE de l’entreprise avec cette notion d’esprit d’EQUIPE très présente :

Chaque personne participe à la vie et à la réussite de la société dans laquelle elle est intégrée.

Un travail doit aussi être source d’épanouissement, de transmission de savoir et d’apprentissage, d’investissement personnel et d’entraide, ce doit être un échange, un partage, un réel partenariat.



A 45 ans, tout en travaillant la journée, j’ai repris mes études par correspondance pour un cycle long de 3 ans (DCG – Diplôme de Comptabilité Générale) afin d’acquérir des compétences en Gestion, en Finance, en Comptabilité, en Droit…



Autonome, polyvalente, organisée, consciencieuse, dynamique, des capacités d’adaptation et d’apprentissage importantes, le sens des responsabilités…

Je cherche un employeur avec cette même vision du travail et des valeurs humaines qui donnent cette envie de s’investir et d’être acteur de la réussite !



Je suis à votre disposition pour discuter des opportunités éventuelles !