Muriel STRAZZIERI

Forte de onze ans d'expériences dans deux différents secteurs d'activités, la Grande Distribution et le milieu médico-social, je suis disponible, motivée et organisée.

En effet, les diverses fonctions qui m’ont été confiées ont développées en moi le sens de l’observation, de l’écoute ainsi qu'un très bon relationnel. Ma force de persuasion ainsi qu’une réelle aptitude à travailler en équipe, car faire preuve de polyvalence, dynamisme et réactivité est un atout majeur à la réussite dans ces domaines. De même, au travers de ces différentes expériences, et par le biais de ma formation supérieure, j’ai eu l’occasion d’appréhender les secteurs, ses enjeux, ses contraintes, satisfaire les besoins et les demandes de la clientèle ; telles sont les missions que je souhaite mener. Malgré des secteurs géographique difficile j'ai su faire preuve de persévérance afin d'optimiser le Chiffre d'Affaires chaque année.



Mes compétences :

Organisation professionnelle

Rigueur

Reporting

Stratégie commerciale

Dynamique

Chiffre d'affaires

Réseau

Négociation contrats

Esprit analytique

Prospection commerciale

Fidélisation client

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Persévérance

Force de proposition

Persuasion

Autonomie

Aptitudes commerciales

Aptitudes relationnelles