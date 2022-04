Muriel TRENQUIER

Conseillère en gestion patrimoniale et agent immobilier, j'ai une vue globale du marché immobilier. Mon analyse, le monde change et les transactions immobilières aussi, les vendeurs vivent sur l'ancien système qui veut que l'on fasse de la plus value sur sa résidence principale, ou ils ont acquit entre 2004 et 2008 trop cher et donc ne retrouveront pas leur investissement.

L'acquéreur quant à lui n'a plus d'argent, n'a plus d'espoir et surtout n'arrive pas à obtenir ses prêts. Comment débloquer le marché. Certainement pas en augmentant les droits d'enregistrement qui amènent à presque 9 % les frais dits de notaire de la valeur d'achat.

Je souhaiterai développer un concept où conseiller en gestion patrimoniale et agent immobilier travailleraient ensemble et avec leurs compétences propres : l'agent immobilier continue à obtenir des mandats et à rechercher des acquéreurs et le conseiller seconde l'agent dans ses ventes lorsque d'autres solutions sont possibles.

Je suis à l'écoute de vos propositions, réseau immobilier en développement ou commercialisateur voulant diversifier vos produits.