Muriel TRENQUIER

Je suis à l'écoute des besoins des investisseurs en terme de constitution de patrimoine immobilier, indépendante quant aux produits mon conseil prend tout son sens.

Spécialisée dans le démembrement, le viager et les optimisations d'investissements autour de ces deux concepts, je suis persuadée que l'avenir dans l'immobilier sera complètement différent d'aujourd'hui, les retraites qui vont disparaître et les revenus inférieurs aux besoins provoqueront une autre façon de devenir propriétaire.

Souhaits :

Que les placements immobiliers proposés le soit pour le bien-être du client et non du promoteur.

Que les banquiers fassent leur travail de financement et nous dans le domaine du conseil, ils ne sont ni neutres ni indépendants, nous devrions être complémentaires et surtout pas concurrents, pour le bien des investisseurs.



Mes compétences :

Gestion patrimoine

Immobilier

Investissement

investissement immobilier