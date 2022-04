Muriel TRION

Mes points forts :

- Une expérience significative dans les secteurs Mutualité et de Assurance.

- Une parfaite maîtrise de l’organisation et pilotage d'activité.

- Une expérience professionnelle confirmée alliant management, technicité métier et ingénierie pédagogique.

- Gestion de projet, auditeur de qualité interne, gestion des risques et mise en place du contrôle interne.



Parcours professionnel :



Fonction actuelle :

- Directrice Adjointe Service Gestion



2008 à ce jour MGEFI

- Responsable Service Prévoyance

- Pilote de processus et Auditeur qualité



2005–2008 MUTUELLE FAMILIALE

- Responsable du Pôle Téléphonique

- Responsable du service « Gestion & Suivi des Adhérents »



2002–2005 GMA (Groupe Mutuelle Accor)

- Responsable d’Agence



1999 –2002 MUTUELLE GENERALE

- Assistante Technique



1992 -1999 GAN VIE – R.I.P.

- Gestionnaire prévoyance de contrats

collectifs et individuels



1991–1992 FORMA’FRANCE Paris

- Secrétaire Commerciale



1990–1991 M. Louis PERREIN (Sénateur)

- Assistante





 Management

 Gestion des conflits

 Profil administrateur

 Coaching individuel

 Word/Excel perfectionnement

 Méthodologie de la téléphonie

 Avenir Handicap

 Droit du travail





Centres d'interêt :

Passion des livres, peintures et rencontres culturelles.



Mes compétences :

Management d'équipes

Gestion de projets

Informatique

Relation client

Qualité

Santé

Management

Conduite de réunion

ISO 900X Standard

alliant management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit