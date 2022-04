Muriel VANDERMEULEN

-- Animation et conseil éditorial --



Nos stratégies de marketing éditorial vous aide à booster vos taux de conversion et vos ventes en ligne.



De l’architecture de l’information à la ligne éditoriale, WAW vous accompagne dans la conception et l'intégration de votre stratégie de communication online. Notre credo? Procurer à vos cibles de l'information utile, pertinente, trouvable.



Quels outils éditoriaux utilisons-nous?



Typologie des publics cibles - nous étudions les cibles et leurs attentes

Audit et benchmark éditorial - nous analysons les bonnes pratiques (chez l'annonceur et la concurrence, et produisons des recommandations

Intégration des objectifs - nous déclinons les objectifs stratégiques sur les formats éditoriaux (site Internet, newsletter, blog, landing pages, ...



-- Conception et rédaction de contenus --



Nous concevons, produisons ou adaptons vos contenus à vos formats en ligne : site Internet, Intranet, newsletter, e-mailing, blog, dossier, témoignages, fiches produit, etc.



Comment travaillons-nous?



Des textes adaptés au média, au lecteur et à Google - Nous livrons un contenu adapté au média et au lecteur, conforme aux règles d'ergonomie et de référencement éditorial. Nous nous plions aux contraintes et exigences de l'environnement : disponibilité des personnes ressources, CMS et technologies, gabarits de pages disponibles, etc. En cas de refonte ou de migration, nous vous aidons à trier, recycler et optimiser l’existant et donnons un nouveau souffle à votre communication digitale.



Des contenus à haut potentiel de conversion - votre site Internet a tout pour offrir un service optimal : ouvert 24h sur 24, les visiteurs sont censés y trouver, en quelques clics, ce qu’ils cherchent. Nous vous aidons à optimiser le potentiel de conversion de vos fiches produit, landing pages et autres formats critiques.



-- Animation et formation éditoriale --



Vous voulez améliorer vos méthodes et workflows éditoriaux sans engager de ressources supplémentaires? Vous cherchez un accompagnement spécialisé pour animer vos comités éditoriaux et modéliser votre chaîne éditoriale?



WAW vous aide à définir ou améliorer votre environnement de travail : organisation des ressources, modélisation des formats, conception d'outils de pilotage, chartes éditoriales et référentiels, ... Nous vous accompagnons également dans le transfert des compétences éditoriales, en organisant des formations intra et extra-entreprise telles que:



Stratégie de contenu Web – Gérer et optimiser sa gestion des contenus éditoriaux tout au long de leur cycle de vie.



Rédiger pour le Web – Exercez-vous concrètement à la rédaction Web. Rédigez des contenus performants, utiles, lisibles. Trouvables.



Web 2.0 et médias sociaux – Quels outils WEB 2.0, quels réseaux sociaux utiliser dans quels objectifs? Mettre en place une campagne de communication en ligne.



Les clés pour améliorer vos e-mailings & newsletters – Créez des newsletters électroniques attrayantes, optimisez vos e-mailings.



5 étapes pour réussir votre projet Web – 5 étapes pour mener à bien son projet Web: stratégie, planification, production, lancement, entretien.



Toutes nos formations sur htpp://www.ecrirepourleweb.com/formations



Vitaminez votre communication en ligne – Découvrez les ficelles des spécialistes en communication Web pour optimiser votre communication digitale.



